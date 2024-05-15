Швейцария упростит процедуры участия армии в военных миссиях Евросоюза

Швейцария упрощает административные процедуры, необходимые для участия армии страны в военных миссиях Европейского союза (ЕС) по поддержанию мира. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении Федерального совета страны.

В заявлении отмечается, что страна заинтересована в содействии миру и стабильности в кризисных регионах, в связи с чем правительство решило уточнить условия участия армии в операциях ЕС, направленных на урегулирование кризисов.

Таким образом власти страны утвердили стандартную конвенцию об участии вооруженных сил в боевых операциях ЕС, чтобы отреагировать на текущую ситуацию и активизировать международное сотрудничество по поддержке мира. В заявлении отмечается, что соответствующая конвенция не налагает на Берн никаких обязательств.

"Швейцария самостоятельно принимает решение о том, желает ли она внести какой-либо взнос, учитывая свои приоритеты в этой области и условия, установленные законом об армии", - говорится в тексте документа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!