https://news.day.az/world/1660483.html Армия обороны Израиля проводит широкомасштабное наступление в Джабалии
Армия обороны Израиля проводит широкомасштабное наступление в Джабалии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит широкомасштабное наступление в районе населенного пункта Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщил новостной портал Walla, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что вечером 15 мая силы ЦАХАЛ при поддержке артиллерии и авиации атаковали "большое количество террористических объектов" в центре Джабалии.
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