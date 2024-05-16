Армия обороны Израиля проводит широкомасштабное наступление в Джабалии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит широкомасштабное наступление в районе населенного пункта Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщил новостной портал Walla, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что вечером 15 мая силы ЦАХАЛ при поддержке артиллерии и авиации атаковали "большое количество террористических объектов" в центре Джабалии.

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