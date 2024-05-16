Авиация Израиля нанесла удар по заводу "Хезболлы"

ВВС Израиля атаковали в ночь на четверг объект, связанный с движением "Хезболла", на северо-востоке Ливана в долине Бекаа около границы с Сирией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает издание The National.

Израильские военные заявили, что ударили по промышленному предприятию "Хезболлы", где производили беспилотники и управляемые боеприпасы.

Перед этим налетом "Хезболла" провела самую дальнюю с начала конфликта в регионе 7 октября 2023 года атаку вглубь израильской территории, на военную базу к западу от города Тверия. В "Хезболле" отмечали, что атаковали систему слежения ВВС Израиля и успешно поразили ее.

В свою очередь израильская сторона сообщила, что один из дронов "Хезболлы" попал по военному объекту в регионе Нижняя Галилея, второй удалось сбить.

Также в четверг в "Хезболле" объявили о запуске 60 реактивных снарядов по трем израильским базам на Голанских высотах, уточнив, что эта акция возмездия за ночной налет израильских ВВС на долину Бекаа. Военные Израиля зафиксировали пуск через израильско-ливанскую границу 40 снарядов.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы.

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