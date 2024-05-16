https://news.day.az/world/1660634.html В Ереване возбуждено уголовное дело против задержанных во время протестов
В Ереване возбуждено уголовное дело против задержанных во время протестов
В Ереване возбуждено уголовное дело в отношении 5 задержанных во время сегодняшней акции протеста, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Следствие обвиняет их в групповом хулиганстве. По версии правоохранителей, в ходе протеста Чахалян и несколько его товарищей вступили в спор с одним из прохожих, произошла потасовка, после чего пятерых участников акции доставили в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело.
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