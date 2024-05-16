Израиль увеличивает военный контингент в Рафахе

Израиль планирует ввести дополнительные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в город Рафах на юге сектора Газа, где уже вторую неделю продолжается сухопутная операция против палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, сообщает Day.Az.

"Эта операция будет продолжена параллельно с входа в этот район дополнительных сил. Несколько туннелей в этом районе были разрушены нашими войсками, и вскоре будут разрушены еще несколько. Эта деятельность будет усиливаться", - сказал Галант.

По данным оборонного ведомства Израиля, накануне Галант провел оценку ситуации на границе анклава в районе Рафаха. Министр встретился с главой Южного командования и командирами 162-й дивизии, 84-й бригады, 401-й бригады и пожарной бригады. По его словам, сотни террористических целей уже поражены, и силы ЦАХАЛ продолжают маневры в этом районе.

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