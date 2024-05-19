https://news.day.az/world/1661343.html Новые подробности жесткой посадки вертолета кортежа Раиси
Новые подробности жесткой посадки вертолета кортежа Раиси
Удалось связаться с чиновником, находившимся на борту вертолета президента Ирана, есть надежда, что обошлось без пострадавших, сообщает агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Два других вертолета президентского кортежа с министром энергетики и министром дорог Ирана благополучно добрались до места назначения.
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