Новые подробности жесткой посадки вертолета кортежа Раиси

Удалось связаться с чиновником, находившимся на борту вертолета президента Ирана, есть надежда, что обошлось без пострадавших, сообщает агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Два других вертолета президентского кортежа с министром энергетики и министром дорог Ирана благополучно добрались до места назначения.

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