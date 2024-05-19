https://news.day.az/world/1661372.html Кадры спасательной операции по поиску вертолета президента Ирана - ВИДЕО
Кадры спасательной операции по поиску вертолета президента Ирана - ВИДЕО
Опубликованы кадры спасательной операции по поиску вертолета президента Ирана.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В поисках участвуют 40 групп быстрого реагирования.
Из-за погодных условий поиск с воздуха невозможен. Местность гористая и труднопроходимая. Спасатели обследуют все возможные маршруты.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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