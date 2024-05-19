Кадры спасательной операции по поиску вертолета президента Ирана

Опубликованы кадры спасательной операции по поиску вертолета президента Ирана.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В поисках участвуют 40 групп быстрого реагирования. 

Из-за погодных условий поиск с воздуха невозможен. Местность гористая и труднопроходимая. Спасатели обследуют все возможные маршруты.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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