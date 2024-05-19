В деятельности Ирана никаких пробелов не будет.

Как передает Day.Az, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи сегодня на встрече с официальными представителями вооруженных сил.

По его словам, иранскому народу не следует беспокоиться. Пусть все помолятся.

"Надеемся, что уважаемый президент и сопровождающие его лица вернутся в объятия народа", - отметил он.

Отметим, что сегодня вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Гусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку из Худаферина в Тебриз. Из-за погодных условий и сложного рельефа местности поисково-оперативные группы до сих пор не смогли добраться до места происшествия.

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