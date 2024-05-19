ЕС использует свою спутниковую систему для содействия в поисках вертолета президента Ирана

Евросоюз задействовал свою спутниковую систему наблюдения за поверхностью земли Copernicus для помощи Ирану в поиске вертолета, перевозившего президента исламской республики Эбрахима Раиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил еврокомиссар Янез Ленарчич, курирующий в Еврокомиссии вопросы реагирования на чрезвычайные ситуации.

"По запросу Ирана мы активировали свою экстренную систему спутникового наблюдения за поверхностью земли Copernicus в связи с предполагаемым инцидентом с вертолетом, перевозившим президента Ирана и его команду", - написал он в X (ранее Twitter).

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