Установлено место крушения вертолета с президентом Ирана на борту

Точное место крушения вертолета, перевозившего президента Ирана Ибрахима Раиси из Худаферина в Тебриз, находится между селами Ардашир и Баразин района Варзаган провинции Восточный Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный секретарь Общества Золотого Полумесяца Ягуб Сулеймани.

Сообщается, что в регионе наблюдается туман и идет дождь. Поэтому проведение испытываются трудности в проведении поисковой операции.

Отметим, что сегодня вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Гусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку из Худаферина в Тебриз. Из-за погодных условий и сложного рельефа местности поисково-оперативные группы до сих пор не смогли добраться до места происшествия.

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