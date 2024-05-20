Стали известны новые подробности крушения вертолета, перевозившего президента Ирана
Обломки вертолета, перевозившего президента Ирана Сейеда Ибрагима Раиси и сопровождавших его лиц из Худаферина в Тебриз, были найдены на высоте 2,5 тысячи метров.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом в новом заявлении журналистам сказал глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.
По его словам, в операции по поиску разбившегося вертолета приняли участие более 2 тысяч спасателей.
Коливанд подчеркнул, что после обнаружения вертолета потребовалось 40 минут, чтобы добраться до места происшествия.
Отметим, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдоллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку.
После аварии удалось дважды связаться с экипажем вертолета. Позже связь прервалась.
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