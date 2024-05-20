Стали известны новые подробности крушения вертолета, перевозившего президента Ирана

Обломки вертолета, перевозившего президента Ирана Сейеда Ибрагима Раиси и сопровождавших его лиц из Худаферина в Тебриз, были найдены на высоте 2,5 тысячи метров.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом в новом заявлении журналистам сказал глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

По его словам, в операции по поиску разбившегося вертолета приняли участие более 2 тысяч спасателей.

Коливанд подчеркнул, что после обнаружения вертолета потребовалось 40 минут, чтобы добраться до места происшествия.

Отметим, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдоллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку.

После аварии удалось дважды связаться с экипажем вертолета. Позже связь прервалась.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!