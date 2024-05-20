Китай раскрыл случаи шпионажа в космическом секторе

Главное разведывательное управление Китая сообщило о выявленных за последние годы случаях шпионажа в космической сфере, передает South China Morning Post по ссылкой на Министерство государственной безопасности КНР, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным ведомства, были раскрыты многочисленные случаи шпионажа в аэрокосмическом секторе, совершенные спецслужбами ряда стран. Отмечается, что стране удалось предотвратить утечку данных.

"Некоторые страны рассматривают нашу страну как главного конкурента в космической сфере и не жалеют усилий, чтобы сдержать и подавить нас", - отметили в ведомстве.

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