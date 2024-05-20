Иранцы проведут массовые шествия в память о погибшем президенте

Иранцы намерены провести массовые шествия по всей стране, чтобы почтить память погибшего президента исламской республики Эбрахима Раиси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило иранское агентство Fars.

По его информации, 20 мая вечером народ Ирана по всей стране соберется для проведения шествий в память о погибших при крушении президентского вертолета.

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