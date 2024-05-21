Вертолет Раиси был оснащен сигнальными средствами

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, потерпевший крушение 19 мая, был оснащен необходимыми средствами навигации и сигнализации. Его пилотировали летчики армии, а не Корпуса стражей исламской революции (КСИР), утверждает газета Turkiye со ссылкой на источники в иранских спецслужбах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, в последний момент были внесены изменения в список пассажиров вертолета, на борту которого находился Раиси. В перечень были включены глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и другие лица, которые изначально должны были лететь в Иран из Азербайджана на втором вертолете, утверждают источники.

Как передает издание, если раньше вертолет пилотировали летчики КСИР, то на этот раз экипаж состоял из военнослужащих армии. Сам вертолет был оснащен тремя видами устройств слежения. Наряду со стандартным GPS и транспондером в нем была установлена специальная система, обеспечивающая бесперебойную передачу сигнала в течение 72 часов. Несмотря на это обстоятельство, обнаружить место катастрофы сразу не удалось.

Источники в Тегеране, на которые ссылается Turkiye, также охарактеризовали крушение в качестве операции по устранению Раиси, который считался одним из наиболее вероятных кандидатов на место 85-летнего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, испытывающего проблемы со здоровьем. "По одной из версий, Раиси не был нужен в этом уравнении и был устранен", - пишет газета. Среди кандидатов в преемники Хаменеи называются его 55-летний сын Можтаба Хаменеи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

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