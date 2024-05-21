Риши Сунак публично извинился перед британцами

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принес извинения после истории с зараженной кровью. Его слова опубликованы на сайте правительства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Британии опубликовали доклад по итогам пятилетнего расследования заражений тысяч пациентов ВИЧ и гепатитом после переливания крови в 1970-х. Авторы исследования уверены, что власти скрывали масштаб катастрофы. В итоге 1970-х по 1990-е гепатитом С или ВИЧ были инфицированы 30 тысяч человек, из них 3 тысячи умерли.

Ученые возложили отвественность на сотрудников Национальной службы здравоохранения, британское правительство и других лиц. Сунак, комментируя ситуацию, заявил, что такого никогда не должно было произойти. Премьер принес публичные извинения от имени правительства пострадавшим семьям.

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