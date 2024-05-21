Начал работу Совет экспертов Ирана, избирающий духовного лидера страны

Совет экспертов Ирана нового, шестого созыва начал свою работу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал IRIB.

Новым председателем Совета экспертов, отвечающего за избрание духовного лидера страны в случае смерти или неспособности исполнять обязанности руководителя республики, на следующие два года вместо 97-летнего аятоллы Ахмада Джаннати избран 92-летний аятолла Мохаммад Али Мовахеди Кермани. За него проголосовали 55 из 88 членов совета.

Первым заместителем председателя Совета был погибший при крушении вертолета президент исламской республики Эбрахим Раиси. Его кресло оставалось пустым во время заседания. В знак траура на кресле погибшего главы исполнительной власти Ирана разместили черную ленту.

Выборы в Совет экспертов состоялись 1 марта 2024 года. Они проходили параллельно с выборами в иранский парламент - Меджлис. По данным избирательного штаба, явка составила 41%. 4 марта он объявил окончательный состав Совета экспертов 6-го созыва. Наибольшее число голосов получили шиитские богословы Сейед Ахмад Хосейни, Мохсен Коми и Алиреза Арафи. Срок полномочий членов Совета экспертов составляет восемь лет.

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