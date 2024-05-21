Вице-президент и глава МИД Турции посетят Иран

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и министр иностранных дел Хакан Фидан посетят столицу Ирана Тегеран 22 мая.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Было отмечено, что вице-президент Турции и глава МИД примут участие в церемонии прощания с Президентом Ирана Ибрахимом Раиси и министром иностранных дел Хусейном Амиром Абдуллахияном, погибшими в авиакатастрофе.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

Отметим, что в Тебризе завершилась церемония прощания с Президентом Ирана Ибрахимом Раиси и сопровождавшими его лицами.

Ожидается, что после Тебриза церемония прощания пройдет в 16:00 по местному времени в святилище в провинции Кум на севере Ирана, а в 21:00 - на территории усыпальницы имама Хомейни в Тегеране.

22 мая в Тегеранском университете в 07:30 по местному времени будет совершен намаз и проведена церемония прощания.

Завтра в Тегеране состоится церемония прощания с участием высокопоставленных иностранных делегаций.

23 мая в 8:00 состоится церемония прощания в провинции Южный Хорасан на северо-востоке Ирана.

В полдень 23 мая в городе Мешхед провинции Разави Хорасан на северо-востоке Ирана в святилище имама Резы состоится церемония прощания и похорон.

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