Утверждена дата проведения выборов президента в Иране

Совет стражей Конституции Ирана утвердил решение о проведении 28 июня внеочередных выборов президента.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании совета.

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