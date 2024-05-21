https://news.day.az/world/1661888.html Утверждена дата проведения выборов президента в Иране
Утверждена дата проведения выборов президента в Иране
Совет стражей Конституции Ирана утвердил решение о проведении 28 июня внеочередных выборов президента.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании совета.
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