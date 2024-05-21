"Рост" армянской экономики преувеличен

Опубликованный статистическим комитетом рост ВВП Армении на 9,2% в первом квартале 2024 года был получен в результате некорректного расчета. Согласно официальной статистике, показатель на самом деле находится в районе 6%.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, с таким заявлением выступил директор аналитического армянского центра социально-экономических исследований (ACSES), экономист Айказ Фаньян, комментируя данные, опубликованные статкомом.

Согласно этим данным, наибольший рост - 31,1% - зафиксирован в обрабатывающей промышленности. По наблюдениям Фаньяна, такой рост в этой сфере в основном обусловлен реэкспортом ювелирных изделий.

"Имея показатели производства в этой сфере, мы с уверенностью можем сказать, что основная часть обусловлена сектором ювелирных изделий. А в ювелирном секторе, как мы знаем, также есть сделки, которые носят характер реэкспорта или исходные материалы очень мало обрабатываются. Довершает эту картину расчет НДС. Если исключить эффект ювелирной отрасли, рост, вероятно, составит около 6%", - говорит Фаньян.

При этом экономист убежден, что этот дополнительный рост ВВП на 3% был получен в результате неточного статистического расчета.

"ВВП рассчитывается по формуле "выпуск-промежуточное потребление" А для получения показателей потребления необходим определенный временной лаг. Например, для оценки ВВП за первый квартал 2024 года используются результаты 2022 года. А мы знаем, что в 2022 году не было компонента реэкспорта. То есть это было реальное производство и экспорт. И, естественно, это создавало другую картину", - говорит Фаньян, отмечая, что реэкспорт золота и алмазов из Армении начался с 2023 года.

В результате этого статистического расчета, по словам экономиста, общий показатель обрабатывающей промышленности продемонстрировал беспрецедентный рост, что, в свою очередь, привело к завышению общего показателя роста ВВП.