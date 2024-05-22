Швеция выделит более €6 млрд на военную поддержку Украины

Шведское правительство и партия "Шведские демократы" достигли соглашения о создании трехлетней программы военной поддержки Киева на сумму €6,5 млрд на 2024-2026 годы. Об этом сообщается на сайте правительства королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Украине будет выделяться по €2,2 млрд в год.

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