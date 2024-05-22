Блинкен заявил о намерении США и ЕС принять меры против Грузии

Соединенные Штаты и Евросоюз собираются принять меры в отношении Грузии в связи с ее законопроектом об иноагентах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы очень пристально рассматриваем вопрос о том, что можем сделать в ответ на это. И я ожидаю, что мы предпримем действия", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, комментируя рассмотрение в Грузии упомянутого законопроекта. По словам Блинкена, "ЕС изучает воздействие на процесс присоединения Грузии". "Я бы ожидал, что последуют действия", - подытожил глава внешнеполитического ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!