Комитет Палаты представителей США утвердил проект оборонного бюджета

Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начинается 1 октября) на $883,7 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба комитета.

Теперь данный документ должна рассмотреть Палата представителей полного состава. Конгрессмены намерены "выделить $3,9 млрд на поддержку НАТО и программы противодействия российской агрессии в условиях" проводимой РФ специальной военной операции на Украине. Кроме того, проект бюджета предусматривает выделение $143,3 млрд на исследования, испытания и разработку вооружений, включая $16,7 млрд на научно-технические программы. Члены комитета хотят направить $32,4 млрд на строительство новых кораблей, в том числе двух ракетных эсминцев класса Arleigh Burke, а также атомных подводных лодок класса Virginia и новейших атомных субмарин класса Columbia. Кроме того, в проекте документа содержатся средства на производство сверхсовременных стратегических бомбардировщиков B-21 Raider и противоракет SM-3.

В декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на нынешний финансовый год в размере $886,3 млрд.

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