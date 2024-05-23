Французский президент Эммануэль Макрон прибыл в Новую Каледонию в свете масштабных протестов и сообщил о своем намерении поддержать местное население. Об этом пишет агентство France Presse, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я прибыл сюда с большим уважением, смирением и мыслью о жертвах с решимостью сделать все, чтобы вернуть спокойствие", - подчеркнул он. Основной задачей главы Франции станет поиск путей для диалога после того, как местные партии отказались от предложения провести с Макроном совместную видеоконференцию.

Отмечается, что партии также проигнорировали предложение премьер-министра страны Габриэля Атталя посетить французскую столицу для переговоров.

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