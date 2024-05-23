В Сеуле назвали ядерную программу КНДР источником нестабильности на полуострове

МИД Республики Корея утверждает, что источником нестабильности на Корейском полуострове является ракетно-ядерная программа КНДР, а не совместные учения Южной Кореи и США. С такой позицией выступил официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Региональный мир и стабильность нарушают незаконная разработка ядерного оружия и ракет Северной Кореей, что нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, а также провокации [Пхеньяна]", - сказал южнокорейский дипломат.

"Учения Республики Корея и США, трехсторонние маневры с Японией - мера оборонительного характера по защите безопасности и жизней наших граждан в ответ на растущую ракетно-ядерную угрозу Северной Кореи", - добавил Лим Су Сок.

Он повторил, что Сеул готов к диалогу с Пхеньяном без предварительных условий, но от этого предложения отказывается КНДР.

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