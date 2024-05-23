Танки и бронетехника

Власти Франции направят дополнительные бронемобили и вертолеты в Новую Каледонию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам визита в Новую Каледонию.

Президент Франции подчеркнул, что для подавления протестов задействованы три тысячи сотрудников правоохранительных органов, в том числе 130 служащих спецподразделений полиции и жандармерии RAID и GIGN.

"Главная задача - возвращение спокойствия и порядка в кратчайшие сроки", - сказал Макрон.

13 мая в Новой Каледонии начались протесты, которые были инициированы предлагаемой поправкой в конституцию, предусматривающей предоставление широких избирательных прав на провинциальных выборах жителям Франции, проживающим на острове более 10 лет.

На фоне бурных протестов в Нумеа, столице Новой Каледонии, французские власти ввели комендантский час и запретили проведение массовых мероприятий, полиция неоднократно применяла силу в отношении демонстрантов.

По последним данным, число погибших в ходе беспорядков в Новой Каледонии возросло до шести.

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