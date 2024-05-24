https://news.day.az/world/1662561.html Вооруженный налет на кафе в Стамбуле - есть жертвы
Вооруженный налет на кафе в Стамбуле - есть жертвы
В стамбульском районе Ускюдар произошел вооруженный налет на кафе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.
В результате нападения погибли 3, ранены 5 человек.
На место происшествия направлены полицейские и бригады скорой помощи.
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