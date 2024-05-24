Вооруженный налет на кафе в Стамбуле

В стамбульском районе Ускюдар произошел вооруженный налет на кафе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.

В результате нападения погибли 3, ранены 5 человек.

На место происшествия направлены полицейские и бригады скорой помощи.

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