Удар молнии убил человека во Франции

Один человек погиб, еще как минимум двое госпитализированы после удара молнии в футбольное поле на севере Франции, где тренировалась местная команда.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета La Voix du Nord.

Инцидент произошел в коммуне Курьер (департамент Па-де-Кале) примерно в 8 часов вечера. Прибывшие на место спасатели констатировали смерть 33-летнего мужчины - футбольного тренера. Он получил наиболее тяжелые травмы. У одного из госпитализированных ожог ноги, второй жаловался на боли в груди.

На стадионе в момент происшествия было 33 человека. Как сообщили в местной префектуре, "они в состоянии шока, но с ними все в порядке". Как отмечает издание, число пострадавших пока предварительное, в настоящее время на месте работают сотрудники пожарно-спасательной службы и полиция.

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