В Германии рассказали о серьезных проблемах в армии

Вооруженные силы Германии, несмотря на все усилия властей, испытывают нехватку не только танков, самолетов и кораблей, но даже камуфляжной боевой формы и снаряжения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, немецкая газета Bild сообщила, что об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на заседании парламентского комитета по бюджету.

По информации издания, не каждый немецкий военный оснащен даже каской и бронежилетом. В конце 2021 года бюджетный комитет Бундестага принял решение ускорить процесс закупки этих предметов экипировки с целью обеспечить бронежилетами, касками и рюкзаками к концу 2025 года как всех военнослужащих, так и резервистов. Парламентарии также обязали министерство каждые полгода письменно отсчитываться о состоянии дел в Бундесвере и реализации заказов.

В последнем докладе, который оказался в распоряжении Bild, отмечается, что в прошлом году достигнуть поставленных целей по закупкам не удалось. Так, было поставлено лишь 58 850 предметов одежды из согласованных контрактами 72 200, то есть 81,5%. При этом один из поставщиков заявил о банкротстве. Бронежилетов и нижнего белья из специальной ткани Бундесвер получил 81 тыс. из 105 тыс. заказанных (77%). Минобороны объяснило это тем, что многие сотрудники компаний-поставщиков якобы находились на больничном. Касок удалось получить тоже меньше запланированного количества - 62 684 вместо 82 596 (76%) - из-за предполагаемых проблем с их качеством. Та же ситуация наблюдалась и с рюкзаками: вооруженные силы получили 166 тыс. штук, а не 206 тыс., как планировалось изначально (80,5%). На фабрике по их производству якобы произошла вспышка вызываемого коронавирусом заболевания.

Министерство обороны в своей докладе заверило, что в нынешнем году намерено наверстать упущенное и, как и предполагалось, достигнуть "полного оснащения к концу 2025". "Типичный случай при проблемах с закупками: ситуацию так долго, насколько это как-то возможно, приукрашивают благозвучными объяснениями", - так прокомментировал Bild происходящее один из офицеров Бундесвера.

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