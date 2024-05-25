Румыния захотела стать основным производителем боеприпасов для Abrams

Румыния намерена стать основным производителем боеприпасов для американских танков Abrams. Как передает Day.Az, об этом сообщил министр экономики страны Раду Опря в эфире телеканала Digi 24.

"Мы хотим, чтобы Румыния стала основным производителем боеприпасов для Abrams", - сказал он.

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