Пожар в Индии - погибли 20 человек, большинство - дети
По меньшей мере 20 человек, в том числе несколько детей, погибли при пожаре в штате Гуджарат.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NDTV, об этом журналистам рассказал главный министр штата Бхупендра Патель, пламя охватило популярную у местных жителей игровую зону в Раджкоте.
"Спасательная операция продолжается. Пожар под контролем. Мы пытаемся извлечь как можно больше тел. На данный момент около 20 тел извлечены и отправлены в больницу для дальнейшего расследования", - сказал Патель.
Министр также отметил, что причины возгорания пока неизвестны. Начато расследование.
При этом, как сообщает газета Hindustan Times, большинство погибших - дети. Из-за огня крыша ангара, где располагалась игровая зона, рухнула. Пожарные опасаются, что под обломками еще остаются тела погибших.
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