В Англии разбился истребитель времен Второй мировой войны

Член британской пилотажной группы Battle of Britain Memorial Flight, использующей самолеты времен Второй мировой войны, погиб при крушении истребителя Spitfire в графстве Линкольншир.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ВВС Соединенного Королевства.

"С глубокой скорбью вынуждены подтвердить гибель пилота Королевских ВВС во время трагического происшествия рядом с аэродромом Конингсби", - указано в тексте.

Самолет разбился в субботу в 13:20 по местному времени (15:20 мск), упав в поле рядом с жилым домом и автодорогой. Дополнительные подробности инцидента пока не приводятся.

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