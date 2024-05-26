В Армении разрушился мост

В Лорийской области Армении в результате наводнения разрушился мост через реку Дебед.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Как минимум на несколько дней железнодорожное сообщение с Грузией прервано.

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