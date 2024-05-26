https://news.day.az/world/1663169.html В Армении разрушился мост - ВИДЕО
В Армении разрушился мост - ВИДЕО
В Лорийской области Армении в результате наводнения разрушился мост через реку Дебед.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Как минимум на несколько дней железнодорожное сообщение с Грузией прервано.
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