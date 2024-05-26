В КНР надеются, что Япония выполнит обещания по Тайваню

Китай надеется, что Япония выполнит обещания и должным образом отнесется к тайваньскому вопросу. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, прошедшей в воскресенье в Сеуле на полях саммита руководителей КНР, РК и Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Есть надежда, что Япония выполнит свои обещания и должным образом отнесется к <...> тайваньскому и другим вопросам, а также будет работать с Китаем для построения конструктивных и стабильных китайско-японских отношений, отвечающих требованиям новой эпохи" - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Премьер Госсовета КНР также выразил надежду на "ответственное отношение" Токио к утилизации воды с аварийного блока АЭС "Фукусима".

Предыдущая трехсторонняя встреча состоялась в декабре 2019 года.

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