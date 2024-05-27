https://news.day.az/world/1663245.html Один из послов Франции найден мертвым
Один из послов Франции найден мертвым
Посол Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Жан-Франсуа Пактэ найден мертвым в своей резиденции в Коломбо.
Как передает Day.Az, об этом сообщил МИД республики.
"Министерство иностранных дел Шри-Ланки выражает глубочайшие соболезнования в связи с кончиной посла Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Жана-Франсуа Пакте", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 53-летний дипломат скончался от сердечного приступа.
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