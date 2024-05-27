СМИ сообщили о конфликте между Госдепом и Белым домом
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен вступил в спор с советниками Белого дома, которые опасаются нарастания конфронтации с Россией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом заявил аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис в интервью CNN.
"Внутри администрации Байдена есть группа, которая обеспокоена перспективой эскалации конфликта [с Россией]. Госсекретарь [Энтони Блинкен] пытается выступать против этих страхов", - сообщил аналитик, добавив, что, по его мнению, советник по нацбезопасности страны Джейк Салливан весьма сдержан, как и президент Джо Байден.
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