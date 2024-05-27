Франция продолжает активно вооружать Армению.

Как передает в понедельник Day.Az, по данным французского оборонного медиа-сайта ForcesOperations Blog, ожидается, что этим летом Ереван получит более 20 французских бронемашин Bastion.

"На экспорт в Армению было поставлено более 20 бронетранспортеров Bastion. Это первый этап контракта, который является частью укрепления оборонного сотрудничества между Ереваном и Парижем. Вторая партия аналогичного объема должна быть отправлена​​этим летом", - отмечается в информации ForcesOperations Blog.

Напомним, что изначально Bastion был спроектирован для французских войск в бывших колониях страны в Африке. В ноябре прошлого года французские СМИ сообщали, что бронемашины данного типа должны были быть бесплатно отправлены в Украину, однако Киев отказался от этих поставок ввиду очевидной непригодности техники.

После этого, Париж продал свои бронемашины в Армению, что стало единственным способом от них избавиться.

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