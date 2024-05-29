Испания официально сняла с должности посла в Аргентине

Испания официально сняла с должности посла в Буэнос-Айресе Марию Хесус Алонсо Хименес. Заявление опубликовало испанское государственное новостное агентство Boletín Oficial del Estado (BOE), передает Day.Az.

"Королевский указ 506/2024 от 28 мая предусматривает прекращение полномочий Марии Хесус Алонсо Хименес в качестве посла Испании в Аргентинской Республике", - говорится в тексте.

Испанский телеканал Antena 3 передает, что это решение было принято в связи с отсутствием извинений от президента Аргентины Хавьера Милея, который назвал "коррумпированной" Бегонью Гомес, жену премьер-министра Испании Педро Санчеса.

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