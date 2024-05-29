В США надеятся, что европейские страны помогут сдержать Китай

Италия, Нидерланды и ФРГ намерены усилить сдерживание КНР в Южно-Китайском море.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных Сил США Сэмюэль Папаро в интервью японскому изданию Nikkei Asia.

По его словам, Амстердам, Рим и Берлин будут усиливать сдерживание китайских сил в Южно-Китайском море посредством отправки в регион собственных судов. По его мнению, это необходимо из-за якобы существующей напряженности в Южно-Китайском море, где китайские корабли "неоднократно преследовали филиппинские суда". Адмирал добавил, что США готовы прийти Филиппинам на помощь как союзнику.

По утверждениям командующего, недавние военные учения КНР вблизи Тайваня "выглядели как репетиция вторжения". Он также посетовал, что вооруженные силы Китая продолжают наращивать потенциал с "угрожающей скоростью". В этой связи Папаро подчеркнул необходимость "достижения полного единства" во взаимодействии с японскими Силами самообороны, назвав союз США и Японии "самым важным альянсом на планете". По данным газеты, к концу марта 2025 года Япония создаст оперативное командование в составе Сил самообороны, которое будет координировать действия с американскими военными.

23 мая восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) объявила о проведении двухдневных учений "Совместный меч - 2024А" вокруг Тайваня, а также возле островов Дунъинь, Мацзу, Уцю и Цзиньмэнь. В них приняли участие сухопутные и ракетные войска, а также военно-морские и военно-воздушные силы. Как говорилось в заявлении, учения должны были стать предупреждением сепаратистским силам.

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