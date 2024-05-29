В Казахстане предотвратили два теракта

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана с начала года предотвратили два террористических акта. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи с председателем Комитета национальной безопасности республики Ермеком Сагимбаевым, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С начала года предотвращены два теракта, в том числе один за рубежом совместно с иностранными партнерами. На основании расследованных КНБ уголовных дел осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность 26 приверженцев радикальной религиозной идеологии. Еще в отношении 22 лиц досудебные расследования продолжаются", - говорится в сообщении.

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