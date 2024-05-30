Главы МИД Центральной Азии обсудили сотрудничество с Италией

Делегация Таджикистана во главе с министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином, а также главы МИД стран Центральной Азии обсудили перспективы взаимодействия стран региона и Италии в политической, экономической и других сферах. Третья встреча глав МИД "Центральная Азия - Италия" в формате C5+1 состоялась в Риме.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба таджикского дипведомства.

По ее данным, министры также рассмотрели перспективы развития сотрудничества региона с Италией в водно-энергетической, экологической, транспортной, туристической и образовательной сферах. Участники обсудили угрозы и вызовы современности, ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке. Кроме того, главы МИД стран Центральной Азии в Риме провели встречу, в ходе которой обменялись мнениями "по вопросам разностороннего развития региональных и международных отношений".

По данным пресс-службы, на полях встречи С5+1 главы внешнеполитических ведомств стран центрально-азиатского региона встретились с руководителями более 30 итальянских компаний, в том числе Ansaldio Energia, IVECO Group, MERMEC, SAIPEM, SACE и другими. Отмечается, что в ходе встречи Мухриддин представил инвестиционные возможности и экономический потенциал республики в сферах гидроэнергетики, промышленности, природных ресурсов, туризма и других направлениях.

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