Более половины немцев хотят вернуть обязательную службу в армии

Более 60% жителей Германии выступают за возвращение обязательного призыва в армию. Как передает Day.Az, об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov.

Согласно данным опроса, примерно треть респондентов (32%) высказались против возвращения обязательной службы в армии. Еще 8% отказались отвечать на данный вопрос.

Среди тех, кто выступает за возвращение обязательного призыва в армию, 72% сторонников оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Также почти половина граждан ФРГ считает, что Германии угрожают иностранные вооруженные силы. 40% немцев не видят никаких угроз.

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