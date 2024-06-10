Стало известно, как США участвовали в операции Израиля по освобождению пленных

США помогали израильским войскам искать и освобождать заложников палестинского движения ХАМАС, но не отправляли своих солдат для непосредственного участия в операции в секторе Газа. Как передает Day.Az, об этом в ходе интервью для телеканала CNN рассказал советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Таким образом он прокомментировал освобождение четырех пленных, которое произошло 8 июня. В операции приняли участие бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сотрудники спецслужбы ШАБАК и члены антитеррористического подразделения полиции "Ямам".

"США несколько месяцев оказывают Израилю поддержку в выявлении мест, где содержатся заложники в секторе Газа, и их освобождении", - отметил Салливан.

При этом он подчеркнул, что американские военнослужащие не были задействованы в упомянутой операции по освобождению пленных. Вместе с этим помощник хозяина Белого дома призвал ХАМАС принять предложение о перемирии в секторе Газа, а также отпустить на свободу взятых в заложники людей.

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