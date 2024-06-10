В Конго боевики убили более 40 мирных жителей

По меньшей мере 41 человек убит на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти и военных.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, вооруженные группы атаковали в ночь на 8 июня несколько деревень в районе Бени провинции Северное Киву, отмечает оно. Наряду с убитыми есть раненые, нападавшие сожгли много домов.

Власти обвинили в нападении группировку АДС. Она была создана на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистское формирование, находившееся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС отступили и укрылись в восточных районах ДРК, где они сейчас совершают атаки на военные и гражданские объекты.

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