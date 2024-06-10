Во Франции предложили объединить силы в борьбе с Макроном
Партии страны должны объединиться в блок на новых парламентских выборах.
Как передает Day.Az, об этом французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо написал на своей странице в социальной сети X.
По его словам, это необходимо сделать, чтобы избежать Третьей мировой войны.
"Макрон объявил о роспуске Национального собрания, но хочет прекратить все дебаты по существу, назначив голосование всего через три недели! Третья мировая война и Евросоюз, превращающийся в государство, - темы, заслуживающие настоящих обсуждений для французов", - подчеркнул политик.
Как считает Филиппо, единственным выходом является формирование Суверенного блока на выборах, который выступит против продвигаемых Макроном решений.
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