Во Франции предложили объединить силы в борьбе с Макроном

Партии страны должны объединиться в блок на новых парламентских выборах.

Как передает Day.Az, об этом французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, это необходимо сделать, чтобы избежать Третьей мировой войны.

"Макрон объявил о роспуске Национального собрания, но хочет прекратить все дебаты по существу, назначив голосование всего через три недели! Третья мировая война и Евросоюз, превращающийся в государство, - темы, заслуживающие настоящих обсуждений для французов", - подчеркнул политик.

Как считает Филиппо, единственным выходом является формирование Суверенного блока на выборах, который выступит против продвигаемых Макроном решений.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!