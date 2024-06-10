Больной Карл III обратился к принцу Гарри с важной просьбой

Король Великобритании Карл III обратился к своему младшему сыну, принцу Гарри, с важной просьбой. Об этом сообщает издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам королевского эксперта и биографа Тома Куинна, король Карл III потребовал, чтобы принц Гарри перестал рассказывать общественности о жизни своей семьи, потому что такие откровения приводят к неприятностям. При этом как именно отреагировал герцог Сассекский на просьбу отца, неизвестно.

Как считает Куинн, проблема принца Гарри заключается в том, что он не пытается поговорить о том, что его не устраивает, лично с монархом.

"Жалобы общественности только усугубляют ситуацию, а в случае Гарри это означает, что связи с его прошлой жизнью разрушаются", - сказал эксперт.

5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у Карла III диагностировали рак. В связи с болезнью монарх временно отложил свои публичные обязанности. Однако 31 марта король принял участие в пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Он появился на публике вместе со своей женой.

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