Стало известно общее состояние долларовых милионеров мира

Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2023 году увеличилось на 4,7% и составило $86,79 трлн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сказано в ежегодном докладе World Wealth Report компании Capgemini.

Этому способствовали такие факторы, как снижение инфляционного давления и восстановление мировых рынков. В результате показатель отыграл снижение по итогам 2022 года (на 3,6%) и превзошел рекордный уровень 2021 года, который составлял почти $86 трлн.

Среднегодовые темпы роста (CAGR) за период 2016-2023 гг. составили 4,6%.

Число состоятельных людей (high-net-worth individual, HNWI) в прошлом году повысилось на 5,1% и достигло 22,828 млн.

Состояние богатых людей в Северной Америке в 2023 году выросло на 7,2% (до $27,5 трлн), в Латинской Америке - на 2,3% (до $9,4 трлн), в Европе - на 3,9% (до $18,9 трлн), на Ближнем Востоке - на 2,9% (до $3,5 трлн), в Азии - на 4,2% (до $25,7 трлн). Между тем в Африке оно сократилось на 1% (до $1,8 трлн).

Число HNWI в Северной Америке повысилось на 7,1% и достигло 7,875 млн, что ниже рекордного показателя в 7,899 млн, зафиксированного в 2021 году.

В Латинской Америке за год стало на 2,7% больше миллионеров (642 тыс.), в Европе - на 4% (5,8 млн), на Ближнем Востоке - на 2,1% (898 тыс.), в Азии - на 4,8% (7,39 млн). Их число в Африке практически не изменилось - 195 тыс.

В акциях в первом квартале 2024 года в мире хранился 21% состояния миллионеров (против 23% годом ранее), в денежных средствах и эквивалентах - 25% (34%), в активах с фиксированной доходностью - 20% (15%), в недвижимости - 19% (15%), в альтернативных инструментах - 15% (13%).

Опрос Capgemini показал, что, вопреки расхожему мнению, богатые люди так же эмоциональны, как и другие люди. Свыше 65% состоятельных людей заявили, что пристрастия влияют на их инвестиционные решения, особенно во время важных жизненных событий, таких как брак, развод или выход на пенсию.

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