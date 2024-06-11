Шольц призвал союзников Германии поддержать усилия по укреплению ПВО Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал союзников Германии оказать помощь Украине для усиления ее противовоздушной обороны, сообщили западные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Я хотел бы обратиться ко всем с искренним призывом: пожалуйста, поддержите чем только возможно нашу инициативу по укреплению ПВО Украины", - сказал канцлер в Берлине международной конференции по восстановлению Украины.

Он также заявил, что ФРГ в предстоящие "недели и месяцы" передаст Киеву третий зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, ЗРК IRIS-T, зенитные самоходные установки Gepard, боеприпасы, артиллерийские снаряды.

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