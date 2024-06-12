Британия и США нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене

Вооруженные силы Великобритании и США нанесли три новых удара по территориям в Йемене, находящимся под контролем мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az, об этом сообщил принадлежащий радикалам телеканал Al Masirah.

По его информации, атаке подвергся прибрежный район Эс-Салиф в провинции Эль-Ходейда. Сведений о последствиях нападения не приводится.

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