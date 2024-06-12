В Ереване на улице расстреляли криминального авторитета

В одном из районов Еревана неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился криминальный авторитет "Черемушкинский Фаз".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, мужчина скончался в больнице.

Инцидент произошел на улице Шинарарнери. Правоохранители обнаружили на месте происшествия автомобиль Toyota Land Cruiser с многочисленными следами от выстрелов на лобовом стекле, а также следами крови в салоне. Иномарка столкнулась с несколькими другими машинами, что привело к массовому ДТП.

Сообщается, что водитель Toyota был госпитализирован с огнестрельными ранениями, но скончался в больнице, не приходя в сознание. По данным портала, погибший был известным криминальным авторитетом по прозвищу "Черемушкинский Фаз".

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