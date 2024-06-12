Стал известен ответ ХАМАС на мирный план Байдена

Палестинское радикальное движение ХАМАС фактически отклонило план президента США Джо Байдена о перемирии в секторе Газа. Как сообщает со ссылкой на неназванного израильского чиновника Reuters, ответ радикалов стал известен благодаря посредникам, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"[ХАМАС] изменил все основные и наиболее значимые параметры, - сказал собеседник агентства. - [Фактически] они отклонили предложение об освобождении заложников, представленное Байденом".

В свою очередь, представитель движения заявил Reuters, что отказ от мирного плана связан с необходимостью такого режима прекращения огня, который бы привел и к полному окончанию боевых действий в секторе Газа, и к выводу израильских войск, и к восстановлению палестинского анклава, а также к освобождению палестинских заключенных в Израиле.

"Мы подтвердили нашу прежнюю позицию. Я считаю, что больших разрывов нет. Сейчас мяч на стороне Израиля", - заявил источник в ХАМАС.

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